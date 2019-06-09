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понедельник, 10 июня 2019 09:00

"Шахтер" нашел замену Фонсеке

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&quot;Шахтер&quot; нашел замену Фонсеке
Разван Луческу следует за отцом может стать тренером "Шахтера".

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу может возглавить "Шахтер".

50-летний специалист уже сообщил руководителям греческого клуба, может покинуть свой пост, чтобы трудоустроиться в Украине, информирует "Soccer Link".Отмечается, что донецкий клуб уже сделал румыну существенную предложение.

Разван Луческу также известен тем, что является сыном бывшего тренера "горняков" Мирчи Луческу. По информации журналистов именно отец лоббирует интересов сына в "Шахтере"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На следующей неделе "Бешикташ" объявит о назначении Луческу

Разван Луческу возглавил клуб из Салоников в 2017 году и выиграл с ним чемпионат и Кубок Греции. К этому ПАОК становился чемпионом Греции аж в сезоне 1984/85.

https://football24.ua
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Дата
10
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