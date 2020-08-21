"Шахтер" начал новый сезон из скандальной победы

Александр Волынец парировал 2 пенальти в матче. Фото: ФК "Колос"

В рамках 1 тура УПЛ "Шахтер" победил "Колос" - 3:1. Что нужно знать о матче?

"Шахтер" играл основой. Несмотря на то, что "горняки" в понедельник провели матч полуфинала Лиги Европы против "Интера" и уже во вторник будут играть в Суперкубке Украины, Луиш Каштру поставил оптимальный состав. Возможность отдохнуть получил только вратарь Андрея Пятов, который уступил место в воротах Анатолию Трубину.

"Горнякам" не хватало мотивации. На старте матча игрокам "Шахтера" не хватало свежести. Они действовали очень академично и почти без скоростей. Только активность соперника в начале игры и нереализованные пенальти заставили подопечных Каштру "проснуться". После того, как счет стал разгромным, "Шахатр" снова сбавили обороты, что позволило "Колоса" забить мяч престижа.

Игра завершилась после первого гола. После того, как "Шахтер" забил, команда из Коваливки развалилась. После чего "горняки" спокойно довели счет до разгромного, закрыв вопрос победителя в матче за 15 минут.

После того, как "Шахтер" забил, команда из Коваливки развалилась

Матч имел скандальный привкус. Главный арбитр матча Игорь Пасхал трижды указывал на одиннадцатиметровую точку ворот "Колоса". VAR на матче не работал, поэтому проверить правильность своих решения арбитр не смог.

Вратарь "Колоса" отразил два пенальти. Удары Тайсона и Марлоса с одиннадцатиметровой отметки голкипер "Колоса" Александр Волынец парировал. Только с третьей попытки Алан Патрик смог переиграть вратаря гостей.

Каштру держал в голове матче против "Динамо". После того, как "Шахтер" повел в 3 мяча, Каштру начал снимать лидеров команды из игры. Понимая, что команду ждет матч за Супербуком через 4 дня.

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Следующий свой матч в УПЛ "Шахтер" проведет 12 сентября в гостях против "Руха".