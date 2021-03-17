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четверг, 18 марта 2021 06:11

"Шахтер" и "Динамо" проиграли противостояние в еврокубках в первых матчах

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&quot;Шахтер&quot; и &quot;Динамо&quot; проиграли противостояние в еврокубках в первых матчах
Марлос ничего не мог поделать из защитой "Ромы". Фото: Reuters

Сегодня украинские клубы сыграют матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Шахтер" в Киеве попытается отыграться с - 0: 3 от "Ромы", а киевляне в Испании начнут матч против "Вильярреала", проигрывая по сумме - 0:2 после домашнего поражения.

На прошлой неделе "Динамо" хорошо начало матч против седьмой команды первенства Испании. Киевляне прессинговали, пытались создавать моменты. Однако на 30-ой минуте ошиблись защитники, которые не сумели прервать пас Жерара Морено на Пау Торреса - 0:1.

На 52-ой минуте мяч заметался в штрафной киевлян и на добивании первым был Рауль Альбиоль - 0:2. Все попытки динамовцев забить хотя бы гол престижа ни к чему не привели.

В Риме "Шахтер" сыграл еще хуже. Уже на 23-ей минуте дончане пропустили после паса Мхитаряна на Пеллегрини, который легко обыграл Трубина.

Горняки бодро начали второй тайм и Тете с Мораесом имели несколько возможностей сравнять счет. Однако после выхода на поле Эль-Шаарави подопечные Каштру упустили две контратаки подряд - на 73-ей минуте забил Эль-Шаарави, а на 77-ой - Манчини - 3:0.

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Обе украинские команды сумели улучшить настроение накануне матчей. "Динамо" обыграло "Зарю" в Запорожье - 2:0, а "Шахтер" в Киеве разбил "Десну" - 4:0.

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