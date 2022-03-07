"Шахтер" готовит распродажу своих звезд

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Лидер первой части сезона "Шахтер" готов продать или отдать в аренду своих футболистов.

Директор "горяков" по футболу Дарио Срна понимает, что удерживать легионеров силой не стоит.

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"Я знаю, что сейчас никому не до футбола, но каждый должен работать и помогать Украине сегодня сколько может. Вчера поговорил с нашими всеми бразильцами, они все прекрасно восприняли.

Если будут хорошие предложения, мы будем их продавать или отдавать в аренду. Самое главное сегодня – чтобы они не сидели дома и не теряли время. Мы помогли, сколько могли, - сказал Срна в комментарии "Денисов Time".

Ранее СМИ сообщали, что УЕФА позволит украинским клубам продлить трансферное окно, чтобы продать своих игроков.

"Шахтер" уже успел эвакуировать из Украины всех своих легионеров и тренера Роберто Де Дзерби. Ранее сообщалось, что Витао, Маркос Антоино и Фернандо готовы покинуть Украину.