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четверг, 03 марта 2022 11:05

"Шахтер" готов продать форварда сборной Бразилии

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&quot;Шахтер&quot; готов продать форварда сборной Бразилии
Давид Нерес провел семь матчей за сборную Бразилии Фото: Gettyimages.com/

Донецкий Шахтер хочет продать форварда сборной Бразилии Давида Нереса.

"Горняки" хотят компенсировать расходы, поскольку сейчас футбол в Украине поставлен на паузу из-за вторжения российской армии, сообщает Jornal O Dia.

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В подписании Нереса заинтересованы бразильские клубы Фламенго и Сан-Паулу.

По информации источника, "Шахтер" готов рассмотреть продажу Нереса за €12 млн, чтобы вернуть сумму, потраченную на трансфер бразильца из "Аякса". Футболист перебрался в Украину в конце 2021 года.

Для "Фламенго" эта сумма пока видится неподъемной, и "стервятники" хотят договориться с "Шахтером" об аренде Нереса до конца года с опцией выкупа.

"Шахтер" был лидером чемпионата Украины после первой части соревнований.

Нерес был звездой "Аякса" и оценивался в €50 млн. Но в Амстердаме начал терять место в составе команды и был продан в Украину.

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