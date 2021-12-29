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"Шахтер" дает "Аяксу" большие деньги за игрока сборной Бразилии

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&quot;Шахтер&quot; дает &quot;Аяксу&quot; большие деньги за игрока сборной Бразилии
Нерес является ключевым игроком "Аякса"Фото: Reuters

Вингер "Аякса" 24-летний Давид Нерес заинтересовал "Шахтер". Клубы уже несколько недель ведут переговоры. Уже есть некоторый прогресс.

Первое предложение отклонили. Но ожидается, что горняки сделают второе предложение - около € 15 млн за бразильца, сообщает Goal.

"Шахтер" готов оставить "Аяксу" часть экономических прав на футболиста. Также стороны обсуждают - сумма трансфера будет фиксированной или зависеть от бонусов за последующие достижения.

Нерес - воспитанник "Сан-Паулу". Перешел в "Аякс" в январе 2017-го. В этом сезоне он забил четыре гола и сделал два ассиста в 22 матчах.

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Давид сыграл семь матчей за сборную Бразилии, забил один гол и сделал один голевой пас. Он играет на позиции правого вингера, но иногда его задействуют слева. Transfermarkt оценил игрока в € 22 млн.

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