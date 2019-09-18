"Шахтер" бит "Манчестер Сити" – 0:3

В последнем матче соперников "Шахтер пропустил 6 мячей"

Добрый вечер! Сегодня в Харькове "Шахтер" открывает сезон Лиги чемпионов матчем против одного из фаворитов - "Манчестер Сити". Матч начнется в 22 часа.

На прогноз решился бывший форвард горняков Виктор Грачев.

"Ощущение двусмысленные", - говорит Виктор Александрович. - Ничьи точно не будет. Случится одно из двух: или "Шахтер" выиграет минимально, или проигрывает с крупным счетом. Соперник очень серьезный. Одна из сильнейших команд современности.

"Главное - побороть в себе страх", - утверждает Грачев. - Не будем бояться - будем иметь моменты. Беспокойство вызывает центр защиты "Шахтера". Я переживал за эту зону, когда еще были Ракицкий и Ордец. А сейчас - тем более".

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер - Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Соломон, Тайсон, Алан Патрик, Степаненко, Марлос, Мораес.

Манчестер Сити - Эдерсон, Уокер, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Родри Эрнандес, Де Брюйне, Стерлинг, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус.

Коноплянка ожидаемо остался в запасе.

А бразильца Тете нет даже там.

Между тем закончился матч в Пирее. "Олимпиакос" проигрывал "Тоттенхэма" - 0:2, но нашел силы и сравнял счет - 2:2.

Наши соседи в таблице коэффициентов тоже сыграли вничью: "Брюгге" - "Галатасарай" - 0:0.

В Харькове прогнозируют полный стадион - 40 000 зрителей.

Игра началась!

1 мин. Первая атака "Сити" и удар Родри мимо ворот.

4 мин. Марлос с Тайсоном попытались приблизиться к воротам гостей. Бесполезно. Там бетон.

7 мин. Штрафной в исполнении гостей. Пятов в последний момент отбил мяч. Хорошо, что арбитр параллельно усмотрел нарушение со стороны Фернандиньо.

10 мин сыграно. Пока не так страшен "Сити", как его малюют.

12 мин. Ух ты! Затяжная атака "Шахтера" закиинчилася ударом Марлоса. Мимо ворот.

14 мин. Гости отвечают еще более неточным ударом Уокера.

17 мин. Зинченко прыжком напугал Соломона и легко забрал мяч у сына Сиона.

20 мин. Две атаки в ответ от гостей. Пронесло.

22 мин. Жезус должен был открывать счет в матче. Рикошет от защитника спас хозяев.

24 мин. ГОЛ! Еще одна затяжная атака и гол от Мареза. Забыли его защитники прямо перед воротами - 0:1

Очень легко гости открыли счет. Хотя "Шахтер" отбивался изо всех сил.

28 мин. Родри получает желтую карточку за фол против Исмаили.

31 мин. Впервые коснулся мяча голкипер Эдерсон. И то несерьезно, после рикошета от игрока "Шахтера".

35 мин. Это что-то! Мораес вышел один на один после паса Тайсона, но не сумел переиграть голкипера.

38 мин. 0:2! Блестящая котратака "Сити". Все быстро, все в касание! Завершал Гюндоган. Без шансов для Пятова

41 мин. Притихнув стадион. Не сказать, что не ожидали, но все равно неприятно.

44 мин. И едва Де Брьойне окончательно не убивает интригу. Слава Богу, мимо ворот.

45 мин. И снова Тайсон вывел Мораеса один на один. Не смог забить украинский сборник.

Все! Напоследок хотел привезти третий гол Матвиенко, но гости не оценили его стараний.

А тем временем в параллельном матче "Динамо" Загреб громит "Аталанту" - 3: 0. Слава Богу, Малиновский остался в запасе.

Не отстает и ПСЖ, потому 2-0 побеждает своего оппонента. А оппонент - "Реал Мадрид".

Возобновилась игра.

46 мин. Замена в "Шахтере". Вместо Соломона - Коноплянка. Евгений тоже хочет насладиться Лигой чемпионов.

49 мин. "Сити" уже никуда не спешит. Разыгрывает медленно мяч.

51. мин. И снова выход Мораеса на одинокого Эдерсона. И опять не сумел форвард забросить мяч в ворота.

53 мин. Комедия ошибок у "Шахтера". Коноплянка обрезался, Пятов отбился, а Кривцов вынес мяч прямо на ногу сопернику. Но не забили гости.

59 мин. Гости поймали свою игру и ведут ее очень уверенно.

61 мин. Де Брейне выходил один на один. Голкипер "Шахтера" не хочет больше пропускать.

65 хв. Забили третій підопічні Гвардіоли, але гол скасовано через офсайд.

66 мин. Во втором тайме "Шахтер" только отбивается.

68 мин. Проход Де Брейне и удар. Не прицелился Кевин.

69 мин. Ох и разбегался бельгиец. Третий гол назревает.

75 мин. Жезус показал Мораесом как забивать при выходе один на один - 0:3. Таки гол назрел.

78 мин. Де Брьойне уже на скамейке запасных спокойно попивает чаек.

Один из сценариев матча Грачев угадал. Так и пророком можно стать.

84 мин. "Шахтер" пытался соорудить хоть какую-то атаку, но ничего из этого не вышло.

87 мин. "Сити" прочно владеет инициативой и возит горняков в свое удовольствие. Четвертое поражение "Шахтера" в игре с "принципиальным" соперником.

90 мин. Пошло компенсированное время. Доигрывают команды.

Все, очередной разгром "Шахтера" - 0:3

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В параллельном матче "Динамо" Загреб разгромил "Аталанту" - 4: 0.