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среда, 11 декабря 2019 22:22

"Шахтер" бездарно проиграл решающий матч года

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&quot;Шахтер&quot; бездарно проиграл решающий матч года
"Шахтер" развалился во втором тайме

Донецкий "Шахтер" проиграл в Харькове "Аталанте" - 0:3 и выбыл в Лигу Европы.

В первом тайме украинский клуб забил мяч, но его отменили из-за небольшого оффсайда у Тете. Когда же во второй половине игры идентичный эпизод произошел в атаке гостей, арбитры засчитали гол Кастаня, потому что пяткаКривцова оставила в игре капитана "Аталанты" Гомеса.

Потом подвел "Шахтер" Додо, которого арбитры удалили с поля. Марлос, который заменил Тете, выглядел очень слабо и остроту не создавал. Итальянцы спокойно довели матч до победы – 3:0

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Соперник "Шахтера" в Лиге Европы определится в понедельник, 16 декабря. В тот день состоится жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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