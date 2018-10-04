Сачко назвал главную ошибку в матче со "Спортингом"

Сачко объяснил поражение от "Спортинга". Фото: ФК "Ворскла"

Сачко объяснил, почему "Ворскла" уступила "Спортингу"

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко прокомментировал поражение команды в матче со "Спортингом" (1:2).

"До мелочей просчитали все моменты, все стандартные положения. В первом тайме мы играли дисциплинированно, успевали перестраиваться, и это давало свои плоды. Спортинг владел мячом, но ничего не создавал у наших ворот.

Во втором тайме наши силы истекали, а "Спортинг" усилил игру заменами. Это трагически и печально, но надо принять так как есть. Нам нужно было усилить игру скоростными ребятами, но мы рассчитываем на тех, кто сейчас есть. Я благодарен ребятам, они сделали все возможное.

Замена Кулача? Мы знали, что у Влада проблемы с ключицей. Он хорош в игре на атаку, но при потерях мяча мы просили, чтобы он быстрее перестраивался на оборону. Он уже начал не успевать, поэтому мы выпустили свежего Сергийчука. Он больше играл из глубины, должен был цементировать центральную ось, но не сработало где-то.

Последние минуты матча? Сейчас можно говорить все что угодно. В концовке побежали забивать второй. Мы раскрылись, это была ошибка. Была бы длиннее скамейка, можно было что-то строить.

"Карабах"? Выбора нет. Мы смотрим с позитивом на эти матчи. Надо восстановить ребят... Для нас большая потеря — Кобахидзе, Васин, Чижов. Карабах — не подарок, классная команда, но мы будет готовиться и играть. Мы этого хотели, ждали, будем выходить из этой ситуации", — сказал Сачко в эфире телеканала Футбол 1.

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В следующем поединке группового этапа Лиги Европы "Ворскла" сыграет с "Карабахом".