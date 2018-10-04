"Ворскла" - "Спортинг" 1:2. Полтавчане уступили на последних минутах

Фанаты будут ждать от подопечных Василия Сачко положительного результата. Фото: ФК "Ворскла"

В матче 2 тура группового раунда Лиги Европы "Ворскла" в родных стенах встретится со "Спортингом". Игра с португальцами пройдет на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Начало - в 19:55.

На поединке будет работать бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Ассистенты рефери: Веселин Радунович и Джордж Ражнатович. Дополнительные ассистенты: Милован Милачич и Милош Саввич. Четвертый судья - Александара Джиканович.

Судейский наблюдатель УЕФА: Хуан Антонио Фернандес Марин из Испании. Делегат УЕФА - Кроуфорд Уилсон из Северной Ирландии.

Соперники имеют проблемы с составом: матч в Полтаве пропустит лучший бомбардир "Спортинга" двух предыдущих сезонов Бас Дост, также не сыграют экс-защитник "Барселоны" Жереми Матье и игрок сборной Аргентины Родриго Баталья, как и юный голкипер Луис Максимиано.

Полтавчанам не смогут помочь травмированные Александр Кобахидзе, который повредил плечо и выбыл до конца года, и Денис Васин.

"Спортинг" шесть раз мерялся силами с украинскими командами и не потерпел ни одного поражения. Лиссабонцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью.

Gazeta.ua проведет онлайн трансляцию матча.

Стартовые составы:

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Скляр, Шарпар, Часнаков, Коломоец, Кравченко, Кулач, Артур, Ребенок

Запасные: Сакив, Николас Карека, Габелок, Одарюк, Мартыненко, Ткаченко, Сергийчук

"Спортинг": Сален, Коатес, Джефферсон, Андре Пинту, Бруну Фернандес, Акуна, Нани, Карлос Мане, Дьяби, Петрович, Гаспар

Запасные: Жоване Кабрал, Рафинья, Мигел Луиш, Ристовски, Монтеро, Рибейро, Гудель

Первый тайм

1' Кравченко пытался обострить ситуацию, выполнив передачу в штрафную - голкипер опередил игроков "Ворсклы" и забрал мяч.

5' Португальцы заработали право на угловой - навес не нашел адресата и хозяева смогли разрядить ситуацию.

6' После длинной передачи нападающий лиссабонцев Дьяби нанес удар в касание - мимо ворот.

6' Первый удар по воротам нанесли полтавчане - Скляра пробил выше ворот.

8' Левый защитник "Ворсклы" Артур сфолил против Дьяби и заработал желтую карточку.

10' ГООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ - 1:0! Кулач вывел полтавчан вперед, воспользовавшись неуклюжими действиями соперника.

18' После подачи с левого фланга Кравченко выиграл верховую борьбу, но пробил значительно выше ворот.

22' Шуст вышел из ворот и пытался зафиксировать мяч, но выпустил его из рук - арбитр остановил игру, просигнализировав о нарушении правил против голкипера полтавчан.

32' Скляр, против которого нарушил правила Бруну Фернандеш, заработал стандарт на правом фланге - Ребенок сделал навес в направлении Даллку, но тот не дотянулся до мяча.

38' После вбрасывания из аута в исполнении Джефферсона португальцы сумели нанести удар по воротам - мимо ворот.

39' Бруну Фернандеш мастерски обыграл оппонента и пробил из-за пределов штрафной - мимо ворот.

42' В игре возникла пауза из-за того, что оказали медицинскую помощь Скляру.

45+1' Момент у "Спортинга": после подачи с левого фланга мяч попал к Нани, который пробил в упор с убийственной позиции - Шуст спас свою команду.

Перерыв

Второй тайм

47' Джефферсон сделал острую подачу с левого фланга - Шуст опередил игроков "Спортинга" и зафиксировал мяч.

53' Акунья решился на удар с дальней дистанции - мяч прошел чуть выше ворот.

56' Хозяева выбежали в стремительную контратаку, Ребенок пытался обострить ситуацию подачей в штрафную с левого фланга - защитники "Спортинга" оказались проворнее и выбили мяч.

61' Замена у "Ворсклы": вместо Кулача вышел Сергийчук.

65' Бруну Фернандеш пробил с разворота метров с 25 - голкипер полтавчан выбрал правильную позицию и забрал мяч.

70' Двойная замена у "Спортинга: вместо Петровича и Дьяби вышли Кабрал и Рафинья.

73' Акунья выразил недовольство решением арбитра, который зафиксировал нарушение правил игрока против Коломойца, и получил предупреждение.

76' Момент у "Спортинга": Рафинья сделал навес в штрафную и Нани пробил головой с близкого расстояния - Шуст зафиксировал мяч.

79' Момент у "Спортинга": после подачи углового Монтеро пробил с нескольких метров - вратарь "Ворсклы" сыграл безупречно и сохранил ворота "сухими".

82' После подачи со штрафного Шарпар прострелил вдоль линии ворот на Чеснакова - капитан полтавчан не успел к мячу.

84' Замена у "Ворсклы": вместо Кравченко вышел Габелок.

87' Подачу с левого фланга завершил ударом головой Нани - выше ворот.

90' Гол - 1:1: Монтеро сравнял счет после того, как Артур не смог прервать длинный пас на нападающего португальцев, нападающий спокойно обыграл Чеснакова и точно пробил в дальний угол.

90+3' Гол - 1:2: гости воспользовались тем, что "Ворскла" большими силами пошла вперед, провели быструю контратаку и Кабрал сумел удвоить преимущество "Спортинга".

Конец матча

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В следующем поединке группового этапа Лиги Европы "Ворскла" сыграет с "Карабахом".