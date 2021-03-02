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вторник, 02 марта 2021 16:57

"Рыжий лев" получил нового соперника

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&quot;Рыжий лев&quot; получил нового соперника
Василий Чеботарь уже 2 года в профессиональном боксе. Фото: Кlitschko-brothers.com.

Следующим соперником украинского боксера "Рыжего льва" 19-летнего Василия Чеботаря станет чемпион German International - BDB - среди профессионалов Иоанн Лик.

Чеботар не сомневается в своей победе над колумбийским боксером, сообщает сайт братьев Кличко.

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"Достойный соперник с большим опытом в спорте. Иоанн имеет большие достижения в кикбоксинге. Но когда мы сойдемся в ринге - я расскажу ему, что такое настоящий бокс!
Я в хорошей форме. У меня много сил. Я уверен в себе. Буду стараться максимально быстро закончить бой. Он - достойный соперник, но я выхожу с настроением в ринг сломать его. Я не ищу легких путей и подарю ему 1-е поражение в карьере", - заявил украинский боксер.

Поединок между боксерами запланирован на 21 марта в ТРЦ "Терминал".

Василий Чеботарь за 2 года профессиональной карьеры провел 7 боев, одержал 7 побед, 2 из которых нокаутами. В предыдущем поединке в декабря 2020 года одержал победу раздельным решением судей над харьковчанином Янисом Куриленко.

Соперник Василия колумбиец Иоанн Счет живет и тренируется в Германии. За его плечами блестящая карьера кикбоксера - был чемпионом Европы и мира по нескольким версиям. В профессиональном боксе дебютировал 2016 года. В марте 2019-го Иоанн стал обладателем титула German International - BDB - в суперлегком весе. Последний бой провел против Бато Беркацашвили из Грузии, где судьи единогласно отдали победу Лику.

Главным событием вечера бокса в ТРЦ "Терминал" станет защита титула интернационального чемпиона по версии WBO Денис Беринчик. Противостоять ему будет чемпион WBO Latino Хосе Санчес из Чили.

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