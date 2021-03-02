"Никто не хочет драться с Ломаченко" - Лопес

Василий Ломаченко должен провести свой бой в 1-й половине 2021 года. Фото: REUTERS

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес считает, что никто не хочет боксировать против Василия Ломаченко. Украинского боксера опасаются оппоненты.

По словам Лопеса, американский боксер Девин Хейни не сможет победить украинца.

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"Кто победит Хейни или Ломаченко? Я выберу Лому. Сейчас никто не готов к Ломе, никто не хочет боксировать с ним. Никто. Это будет пытка для Хейни. Я знаю, что Девин не хочет драться с Ломаченко", - сказал Лопес в комментарии Fight Hype.

18 октября 2020 Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей. Американец стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Следующим соперником Лопеса будет австралиец Джордж Камбосос. Потенциальный соперник Ломаченко - японец Джунто Накатани.