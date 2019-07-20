"Русин перейдет в "Зарю" – тренер "Карпат"

Русин не сумел убедить тренера Хацкевича

Украинский нападающий "Динамо" Назарий Русин таки пойдет в аренду этим летом.

Сообщают Футбольные трансферы

Только не в "Карпаты", как это планировалось ранее, а в луганскую "Зарю", которая активно ищет форварда.

В этом убежден фан-сайт "Карпат", где цитируют тренера Богдана Бандура. По его словам, аренда Русина в "Зарю" "уже фактически согласована".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" оставило вне заявки на следующий сезон двух известных футболистов

В прошлом сезоне Русин сыграл за "Динамо" 19 матчей, в которых забил 5 мячей