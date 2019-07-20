"Русин перейдет в "Зарю" – тренер "Карпат"

 
Ексклюзивы
1/5
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Просмотров: 801
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 378
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1845
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1080
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2466
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 756
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1107
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 801
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
4
16
3
12
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Видео
Все видео
Алжир выиграл Кубок Африканских наций
Алжир выиграл Кубок Африканских наций
Супергол в исполнении будущего соперника "Зари"
Супергол в исполнении будущего соперника "Зари"
Владимир Кличко популяризирует новый вид спорта
Владимир Кличко популяризирует новый вид спорта
Мухаммед Али вызвал наибольшие эмоции на открытии Олимпиады
Мухаммед Али вызвал наибольшие эмоции на открытии Олимпиады
Малиновский забил за "Аталанту" в первом же матче
Малиновский забил за "Аталанту" в первом же матче
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 783
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1944
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 990
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2673
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
Просмотров: 63
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
суббота, 20 июля 2019 16:31

"Русин перейдет в "Зарю" – тренер "Карпат"

  Комментировать
&quot;Русин перейдет в &quot;Зарю&quot; – тренер &quot;Карпат&quot;
Русин не сумел убедить тренера Хацкевича

Украинский нападающий "Динамо" Назарий Русин таки пойдет в аренду этим летом.

Сообщают Футбольные трансферы

Только не в "Карпаты", как это планировалось ранее, а в луганскую "Зарю", которая активно ищет форварда.

В этом убежден фан-сайт "Карпат", где цитируют тренера Богдана Бандура. По его словам, аренда Русина в "Зарю" "уже фактически согласована".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" оставило вне заявки на следующий сезон двух известных футболистов

В прошлом сезоне Русин сыграл за "Динамо" 19 матчей, в которых забил 5 мячей

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Русин перейдет в "Зарю" – тренер "Карпат"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

В кинотеатре погибли 10 зрителей

"Кто убил Павла?": 3 года назад не стало журналиста Шеремета

Злоупотребляла властью - уволили первую женщину, которая возглавляла правительство

В первом мультике показали прыгающую девочку

Космонавты собрали 25 киллограм лунного грунта

Самое читаемое
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
5
 Просмотров: 19647
Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом
Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом Просмотров: 17208
Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей
Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей
20
 Просмотров: 16002
&quot;Пропаганда ожирения&quot; - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа
"Пропаганда ожирения" - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа
8
 Просмотров: 14323
Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии
Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии
 Просмотров: 11367
Спорт
"Гент" с тремя украинцами неожиданно пробился в еврокубки
"Гент" с тремя украинцами неожиданно пробился в еврокубки Просмотров: 234
Англичане считают Булецу будущей звездой Европы
Англичане считают Булецу будущей звездой Европы Просмотров: 261
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением Просмотров: 2277
Российский боксер при смерти после неудачного поединка
Российский боксер при смерти после неудачного поединка Просмотров: 1179
Милевский напомнил Зеленскому о его прошлом
Милевский напомнил Зеленскому о его прошлом 1 Просмотров: 2088
Больше всего комментируют
9
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
6
У Зеленского хотят видеть Вакарчука в Раде
4
Парубий готов провести внеочередную сессию, но только по закону
3
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
2
За украинских моряков: против России готовят новые санкции
Голосов: 1181
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua