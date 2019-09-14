Русин может перейти в "Гамбург"

Украинский нападающий Назарий Русин заинтересовал немецкий "Гамбург".
Сообщает сайт Футбол Украины.
По данным прессы, "динозавры", которые сейчас выступают во второй Бундеслиге уже ищут усиления на следующий сезон, рассчитывая вернуться в элиту.
Немецкий клуб может выложить за форварда 3 миллиона евро.
Права на Русина принадлежат киевскому "Динамо", а в текущем сезоне выступает на правах аренды за луганскую "Зарю".
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В этом сезоне Назарий выходил на поле в семи матчах и забил четыре мяча.
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