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суббота, 14 сентября 2019 09:55

Русин может перейти в "Гамбург"

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Русин может перейти в &quot;Гамбург&quot;
Русин забивает едва ли не в каждой игре за молодежную сборную и "Зарю"

Украинский нападающий Назарий Русин заинтересовал немецкий "Гамбург".

Сообщает сайт Футбол Украины.

По данным прессы, "динозавры", которые сейчас выступают во второй Бундеслиге уже ищут усиления на следующий сезон, рассчитывая вернуться в элиту.

Немецкий клуб может выложить за форварда 3 миллиона евро.

Права на Русина принадлежат киевскому "Динамо", а в текущем сезоне выступает на правах аренды за луганскую "Зарю".

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В этом сезоне Назарий выходил на поле в семи матчах и забил четыре мяча.

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14
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