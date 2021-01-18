"Рух" подписал бывшего игрока "Фулхэма"

Сигурдссон играл за "Фулхэм". Фото Рейтер

Защитник 34-летний Рагнар Сигурдссон стал игроком "Руха".

Контракт подписан на полгода с возможностью продления на год. Он будет выступать под номером 22.

Футболист выступает на позиции центрального защитника и раньше играл за "Филкир", "Гетеборг", "Копенгаген", "Краснодар", "Фулхэм", "Рубин" и "Ростов".

В этом сезоне играл за "Копенгаген", за который провел 4 матча.

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В составе сборной Исландии Сигурдссон сыграл 96 матчей, забил 5 голов и сделал 3 голевых паса.