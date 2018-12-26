Россию ждут серьезные санкции из-за футбольных матчей в оккупированном Крыму

ФИФА готовит санкции против России

Российскому футбольному союзу угрожают серьезные санкции из-за футбола в Крыму.

ФИФА может наказать РФС участием клубов в соревнованиях за Кубок Крыма. В частности, речь идет о клубах "Анжи-2" и "Сокол", которые приняли участие в матчах Кубка Крыма, информирует телеграмм канал Мутко против.

Все матчи розыгрыша проводились на территории аннексированного полуострова, который ФИФА и УЕФА не признают территорией Российской Федерации. В международной федерации футбола уверены, что участие 2 российских клубов в крымском турнире была согласована с футбольным союзом. И если ФИФА сможет это доказать, то РФС ждут очень серьезные санкции.

2014-го УЕФА запретил крымским клубам играть матчи под эгидой Российского футбольного союза.

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