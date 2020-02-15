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суббота, 15 февраля 2020 12:37

Россию лишат первого места Олимпиады-2014 в Сочи

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Россию лишат первого места Олимпиады-2014 в Сочи
Евгений Устюгов должен будет вернуть деньги, потраченные на расследование его махинаций

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в употреблении допинга, его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона Кубка мира 2013–2014 годов аннулированы.

Международный союз биатлонистов признал виновным российского биатлониста Евгения Устюгова в употреблении допинга, сообщает официальный сайт IBU.

Биатлонист употреблял запрещенный препарат оксандролон.

Результаты Устюгова начиная с 27 августа 2013 года по конец сезона 2013–2014 годов аннулированы, включая золотую медаль в мужской эстафете на зимней Олимпиаде 2014 года, которая прошла в Сочи.

Кроме Устюгова, медалей за мужскую эстафету лишены партнеры россиянина, которые принимали участие в той гонке: Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

Таким образом, Россия утратила первое место в медальном зачете Олимпиады 2014 года. На первое место вышла сборная Норвегии (11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей), второе место занимает сборная Канады (10-10-5), Россия опустилась на третью строчку(10-9-9).

Также решением IBU в употреблении допинга признана виновной российская биатлонистка Светлана Слепцова. Ее результаты с марта 2013 года по конец сезона 2013–2014 годов также аннулированы.

Кроме того, оба спортсмена должны будут вернуть все призовые, а также самостоятельно покрыть расходы на расследование их допинговых дел.

У Устюгова и других сторон, которые имеют право на апелляцию, есть 21 день, чтобы обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

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Устюгов завершил профессиональную карьеру в апреле 2014 года, Слепцова – летом 2017 года.

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