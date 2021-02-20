Россию будут называть словом из трех букв – официальное решение

Росию наказали за употребление допинга спортсменами. Фото: strichka.com

Международный Олимпийский комитет (МОК) постановил, что российские спортсмены на Олимпийских играх 2020 и 2022 года будут выступать под названием ROC (Russian Olympic Committee). При этом, будет использоваться именно аббревиатура, а не расшифровка.

В качестве эмблемы будет использоваться логотип Олимпийского комитета России, однако с него уберут российский триколор. Вместо флага будут использовал эмблему ОКР на белом фоне. Что касается замены гимна России на Олимпийских играх, то с ним определятся в ближайшее время, сообщается на сайте МОК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия охотой и проститутками подкупила главного биатлонного чиновника

Из-за махинаций с допингом России запрещено использовать национальный гимн и флаг во время международных соревнований до 2022 года. В связи с этим в РФ было предложение на время Олимпиады-2020 заменить гимн на советскую песню "Катюша".