Россию будут называть словом из трех букв – официальное решение

 
Ексклюзивы
1/5
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 387
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 1989
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 540
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 189
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 279
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 306
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2250
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 342
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 864
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 972
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
"Манчестер Юнайтед" забил смешной гол в Лиге Европы
"Манчестер Юнайтед" забил смешной гол в Лиге Европы
Как Луческу накричал на Бущана после матча против "Брюгге"
Как Луческу накричал на Бущана после матча против "Брюгге"
Игрок "Динамо" взял на себя вину за упущенную победу в матче против "Брюгге"
Игрок "Динамо" взял на себя вину за упущенную победу в матче против "Брюгге"
Чемпион мира забился в конвульсиях после Нокаута года
Чемпион мира забился в конвульсиях после Нокаута года
Поражение россиян и разгром от "Манчестер Юнайтед": результаты матчей Лиги Европы
Поражение россиян и разгром от "Манчестер Юнайтед": результаты матчей Лиги Европы
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 306
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1521
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 261
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1935
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 февраля 2021
Просмотров: 315
Шо там у кацапів?
Кажуть, на Росії може бути щось на зразок нашого Майдану. А може й не бути. За великим рахунком мені байдуже. Хіба що цікаво послухати, що віщає про ...
суббота, 20 февраля 2021 08:32

Россию будут называть словом из трех букв – официальное решение

  Комментировать
Россию будут называть словом из трех букв – официальное решение
Росию наказали за употребление допинга спортсменами. Фото: strichka.com

Международный Олимпийский комитет (МОК) постановил, что российские спортсмены на Олимпийских играх 2020 и 2022 года будут выступать под названием ROC (Russian Olympic Committee). При этом, будет использоваться именно аббревиатура, а не расшифровка.

В качестве эмблемы будет использоваться логотип Олимпийского комитета России, однако с него уберут российский триколор. Вместо флага будут использовал эмблему ОКР на белом фоне. Что касается замены гимна России на Олимпийских играх, то с ним определятся в ближайшее время, сообщается на сайте МОК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия охотой и проститутками подкупила главного биатлонного чиновника

Из-за махинаций с допингом России запрещено использовать национальный гимн и флаг во время международных соревнований до 2022 года. В связи с этим в РФ было предложение на время Олимпиады-2020 заменить гимн на советскую песню "Катюша".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россию будут называть словом из трех букв – официальное решение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Горящий поезд проехал еще 7 км

Жгли шины и бросали камни: селяне вышли на протест

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 54631
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 29421
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 18594
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке Просмотров: 9981
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
15
 Просмотров: 9882
Спорт
"Манчестер Юнайтед" забил смешной гол в Лиге Европы
"Манчестер Юнайтед" забил смешной гол в Лиге Европы
 Просмотров: 270
Как Луческу накричал на Бущана после матча против "Брюгге"
Как Луческу накричал на Бущана после матча против "Брюгге"
 Просмотров: 963
Стало известно, станет ли Месси одноклубником Зинченко
Стало известно, станет ли Месси одноклубником Зинченко Просмотров: 387
Игрок "Шахтера" попал в сборную самых дорогих футболистов мира
Игрок "Шахтера" попал в сборную самых дорогих футболистов мира Просмотров: 765
Экс-соперник Лопеса хочет драться с Ломаченко
Экс-соперник Лопеса хочет драться с Ломаченко Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
2
"Клянусь, не думал, что в Украине так много врагов" - Кравчук
1
Кто осуществляет внешнее управление Украиной
Голосов: 260
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть