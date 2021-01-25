Россиянина дисквалифицировали с лыжных гонок из-за хулиганского нападения на соперника

Большунов не достал палкой до Мяки. Фото Рейтер

Российскую сборную по лыжным гонкам дисквалифицировали из-за того, что ее лидер Александр Большунов на финишной прямой замахнулся лыжной палкой на соперника, а затем и сбил его.

Самого российского лыжника, который остается лидером в общем зачете гонки, также дисквалифицировали. сообщает bbc.com

Все произошло на эстафете Кубка мира, которая проходила в финском Лахти.

Александр Большунов шел третьим и попытался на финишной прямой обогнать финского лыжника Йони Мяки.

Финн начал маневрировать и прижался к обочине лыжной трассы, чем перегородил дорогу россиянину.

Тот в итоге не выдержал и несколько раз попытался ударить Йони Мяки.

А когда тот все же финишировал вторым, то россиянин, который пришел третьим, после финиша врезался в финна и сбил его с ног. На агрессию российского лыжника финн никак не ответил.

За 15 минут Александра Большунова дисквалифицировали за неспортивное поведение, а впоследствии дисквалифицировали и российскую сборную. Третье место в итоге заняла вторая сборная России (страна выставляла на эти соревнования две свои команды).

Личная дисквалификация лидера российских лыжников Большунова распространилась только на эту эстафету, в следующих соревнованиях он сможет участвовать.

А финское медиа MTV сообщил, что на него подали заявление в полицию за "нападение" - заявителями выступили двое финских граждан. Полиция теперь проверяет ситуацию.

"Когда мы вышли на финишную прямую, справа от меня было мало места, но Большунов решил обогнать меня по этой траектории. Я делал все правильно и выбрал оптимальную траекторию. Думаю, это было непрофессионально с его стороны. Он не извинился", - рассказал Йони Мяки в эфире российского "Матч ТВ".

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В то же время Федерация лыжных гонок России решила подать апелляцию на действия финна - там считают, что он нарушил правила.