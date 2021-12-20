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понедельник, 20 декабря 2021 15:46

Россиянин возглавил чемпиона Венгрии

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Россиянин возглавил чемпиона Венгрии
Станислав Черчесов может повторить с "Ференцварошем" результат сборной России на Евро-2020. Фото: Reuters

Пресс-служба "Ференцвароша" объявила о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба. Детали соглашения между сторонами не разглашают.

Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016-го по 2021 год. Также наставник работал в "Легии", "Жемчужине-Сочи" и московском "Спартаке".

Претендентами на должность пресса называла украинских тренеров Юрия Вернидуба и Виктора Скрипника.

До лета команду возглавлял украинец Сергей Ребров.

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Ранее "Ференцварош" объявил об уходе наставника команды Петера Штёгера. Исполняющим обязанности главного тренера был Чаба Мате. "Ференцварош" в 16 матчах набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. Действующий чемпион Венгрии - "Ференцварош".

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Дата
20
декабря

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