Россиянин нокаутировал Гвоздика на глазах у Ломаченко и Усика

В Филадельфии, США, украинец Александр Гвоздик потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В объединительном поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе он проиграл техническим нокаутом в 10 раунде россиянину Артуру Бетербиеву.

Поддержать Гвоздика приехали Александр Усик, Василий Ломаченко и Анатолий Николаевич Ломаченко. Подсказки последнего из рингсайда было слышно в течение поединка. Но это не помогло Гвоздику победить грозного чеченца.

Бой получился шикарный. Напряжение чувствовалось с первых секунд и не давало расслабиться ни на минуту. Соперники продемонстрировали топ-уровень и порадовали ценителей бокса.

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Поединок начался без разведки. Ожидаемо, Гвоздик перерабатывал соперника с дистанции. Бетербиев был не так активен, но его удары казались более акцентированными. В конце первого раунда рефери отсчитал Гвоздику нокдаун, но его отменили, ведь падение произошло не от удара - Бетербиев применил борцовский прием.

Следующие раунды проходили по схожему сценарию. Гвоздик убедительнее выглядел в начале, больше выбрасывал ударов и попадал. Бетербиев редко отвечал, но ускорялся в конце раундов и выравнивал их. Каждый раунд можно было отдавать то в одну, то в другую сторону.

Восьмой раунд стал первым, который чисто можно было отдать Гвоздику. Казалось, Бетербиев начал садиться функционально. Но это впечатление оказалось ошибочным. Уже в девятом он увеличил темп, а Гвоздик его не выдержал. Он очень много пропускал, спасался в клинчах и дотянул до гонга только на морально-волевых. Восстановиться в перерыве не смог. Бетербиев продолжал доминировать и после очередной серии харьковчанин опустился на колено - нокдаун. Почти сразу за ним второй и третий. Рефери остановил бой - за 11 секунд до окончания 10-го раунда. На судейских карточках после девятого раунда Гвоздик выигрывал у Бетербиева - 87:84, 86:85 и 83:87.

Бетербиев одержал красивую и заслуженную победу, которая однозначно сделала его лидером дивизиона. В следующем бою, вероятно, он проведет еще одну унификацию - против соотечественника Дмитрия Бивола, чемпиона WBA.

Гвоздик провел достойный, яркий бой и в будущем точно будет спрос, как на матч-реванш с Бетербиевым, так и на поединки с другими элитными соперниками

Гвоздику надо возвращаться и ожидать нового чемпионского шанса. Он провел достойный, яркий бой и в будущем точно будет спрос, как на матч-реванш с Бетербиевым, так и на поединки с другими элитными соперниками.

Для Гвоздика это первое поражение за более чем семь лет. Предыдущий раз он проигрывал в полуфинале Олимпийских игр в Лондоне 2012 года казахстанцу Адыльбеку Ниязимбетову.