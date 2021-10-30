Россиянин из "Аталанты" переедет в заштатный клуб

Миранчук не сумел проявить себа в Бергамо. Фото: "Аталанта"

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в "Торино", сообщает журналист Николо Скира на своей странице в "Twitter".

По информации источника, туринский клуб запросил у "Аталанты" информацию и наблюдает за 26-летним футболистом. Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо готов расстаться с Миранчуком в предстоящее зимнее трансферное окно.

Миранчук перешёл в клуб из Бергамо в сентябре 2020 года. "Аталанта" заплатила "Локомотиву" за трансфер игрока € 14,5 млн. В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 6 матчах итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу.

Кроме Миранчука за "Аталанту" выступает украинец Руслан Малиновский, который уже в этом сезоне забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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"Аталанта" в 10 матчах набрала 18 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Торино" (11) — на 13-м месте.