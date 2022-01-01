Россияне поддержали скандального главу украинской федерации бокса

Продивус и Кремлев. Фото: klitschko-brothers.com

Президент Международной боксерской ассоциации россиянин Умар Кремлев направил поздравление Владимиру Продивусу с переизбранием на должность президента Федерации бокса Украины

"Примите мои искренние поздравления с переизбранием президентом Федерации бокса Украины. Я сохраняю оптимизм по поводу будущего бокса в Украине, поздравляю вас с успехом и с нетерпением жду встречи с Вами на следующих мероприятиях IBA", — говорится в тексте сообщения. Об этом пишет klitschko-brothers.com

Ситуация, которая сложилась с выборами в ФБУ, вызывает негодование в украинской боксерской среде. 12 региональных федераций не признали итоги отчетно-избирательной конференции Федерации бокса Украины и требуют перевыборов президента организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12 региональных федераций требуют перевыборов президента Федерации бокса Украины

Владимир Продивус был народным депутатом Украины 7-го созыва от Партии регионов. В июне 2013 года был одним из 148 депутатов, подписавших обращение в Сейм Республики Польша с просьбой признать геноцидом поляков события Волынской трагедии 1942-1944 годов. 16 января 2014 голосовал за диктаторские законы. Должность президента Федерации бокса Украины Продивус занимает с 2008 года.