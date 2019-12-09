Россия примет участие в Евро-2020 несмотря на дисквалификацию от WADA

Сборная России будет участвовать в Евро-2020 без любой ограничений. Фото: из открытых источников

Решение Всемирного антидопингового агентства запретить России выступать под собственным флагом на международных соревнованиях не коснется Евро-2020.

Все потому, что руководящий орган европейского футбола УЕФА не состоит в списке организаций, которые подписали антидопинговый кодекс от WADA, пишет "Спортарена"

В отборе на Кубок мира в Катаре в 2022 году российская сборная не сможет играть под собственным флагом, а также использовать гимн РФ. ФИФА входит число организаций, которые подписали кодекс.

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Ближайшие 4 года российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом на каком-либо из международных соревнований. Госслужащие и руководство Олимпийского комитета России до 2023 года не смогут посещать международные спортивные события. Причиной такого жесткого запрета стали манипуляции Московской антидопинговой лаборатории, вносила изменения в пробы спортсменов в период с 2012 по 2015 годы с целью сокрытия употребления запрещенных препаратов.