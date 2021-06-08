Россия пожаловалась в УЕФА на новую форму сборной Украины

Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на новую форму сборной Украины.
6 июня национальная команда презентовала новую форму, в которые будет играть на Евро. На ней изображен контур Украины с оккупированным Россией Крымом в 2014 году.
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"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировка, запрещающий политические высказывания.
Футбол - это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующей крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", - говорится в комментарии РФС для "Чемпионат".
Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля.
Сборная Украины сыграет на Евро-2020/21 в группе вместе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.
В последнем спарринге команда Андрея Шевченко победила Кипр -4:0.
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