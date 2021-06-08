Россия пожаловалась в УЕФА на новую форму сборной Украины

Сборная Украины будет играть на новой форме на Евро. Фото: УАФ

Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на новую форму сборной Украины.

6 июня национальная команда презентовала новую форму, в которые будет играть на Евро. На ней изображен контур Украины с оккупированным Россией Крымом в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леоненко извинился за свои слова о новой форме сборной Украины

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировка, запрещающий политические высказывания.

Футбол - это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую ​​форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующей крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", - говорится в комментарии РФС для "Чемпионат".

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет на Евро-2020/21 в группе вместе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. В последнем спарринге команда Андрея Шевченко победила Кипр -4:0.