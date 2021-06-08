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вторник, 08 июня 2021 12:23

Леоненко извинился за свои слова о новой форме сборной Украины

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Леоненко извинился за свои слова о новой форме сборной Украины
Сборная Украины будет играть на новой форме на Евро. Фото: УАФ

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко извинился за свои слова о новой форме сборной Украины.

Ранее Леоненко заявлял, что форму сборной Украины придумали политики и она не имеет никакого отношения к футболу.

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"Я с удовольствием надевал футболку сборной Украины и представлял ее на международной арене. Я знаю, как сильно нужна поддержка нашей сборной, которая впервые за многие последние годы добилась хорошего результата. Простите, если бываю резким в комментариях относительно политиков - люблю Украину, футбол, но не политиков", - цитирует Леоненко "Фокус".

6 июня сборная Украины представила новую форму на Евро-2020/21. На футболках изображен силуэт государства, содержащий полуостров Крым, который был аннексирован Россией 2014 года.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Леоненко родился в России. В начале 1990-х приехал в Украину, где получил гражданство. Трижды становился лучшим игроком Украины и четыре раза выигрывал чемпионат с "Динамо".

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  • 2) дойдёт до 1/8 финала
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