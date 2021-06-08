Сборная Украины будет играть на новой форме на Евро. Фото: УАФ

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко извинился за свои слова о новой форме сборной Украины.

Ранее Леоненко заявлял, что форму сборной Украины придумали политики и она не имеет никакого отношения к футболу.

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"Я с удовольствием надевал футболку сборной Украины и представлял ее на международной арене. Я знаю, как сильно нужна поддержка нашей сборной, которая впервые за многие последние годы добилась хорошего результата. Простите, если бываю резким в комментариях относительно политиков - люблю Украину, футбол, но не политиков", - цитирует Леоненко "Фокус".

6 июня сборная Украины представила новую форму на Евро-2020/21. На футболках изображен силуэт государства, содержащий полуостров Крым, который был аннексирован Россией 2014 года.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Леоненко родился в России. В начале 1990-х приехал в Украину, где получил гражданство. Трижды становился лучшим игроком Украины и четыре раза выигрывал чемпионат с "Динамо".