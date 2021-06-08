Кличко примерил новую форму сборной Украины

Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сфотографировался в новой форме украинской сборной по футболу.

Фото обнародовал в Facebook.

Также столичный голова поздравил футболистов с победой над сборной Кипра.

"Когда форма добавляет духа и воли к победе. Вчера (7 июня. - Gazeta.ua) впервые в новой форме, которая уже вызвала большой резонанс, сборная Украины вышла на товарищеский матч со сборной Кипра. И блестяще победила со счетом 4:0. Поздравляю и благодарю наших футболистов. Слава Украине!", - написал Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реакция России на нашу форму меня не интересует - Шевченко

6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал фото новой формы национальной сборной с надписью "Слава Україні!" и картой государства. Форма украинских футболистов вызвала возмущение у чиновников и депутатов страны-агрессора России.