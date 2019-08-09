Россия может бойкотировать Олимпиаду 2020 в Токио

Олимпиада в Токио может пройти без россиян

В преддверии Олимпийских игр в Токио в 2020 году возник громкий скандал.

На сайте Олимпийских игр 2020, которые состоится в Токио, на карте Японии показано и четыре Курильские острова, за которые у японцев есть спор с Россией.

На карте движения олимпийского огня острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи отнесены к префектуры Хоккайдо.

В России уже заговорили о возможном бойкоте Олимпиады в Японии.

"Трудно сказать, это ошибка или провокация. Уверена, что в этой ситуации надо разбираться нашему Министерству иностранных дел и МОК. Не думаю, что МОК нужны международные скандалы перед Олимпиадой. Может, от нас ждут какой-то реакции, спортсмены должны бойкотировать Игры", - заявила сегодня депутат Госдумы, русский олимпийская чемпионка Светлана Журова

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Япония считает острова Северными территориями, которые не входят в группу Курильских островов. Москва считает острова территорией РФ после Второй мировой войны. Хотя мирного договора между СССР и Японией подписано не было. Хотя в 1956 году был подписан меморандум, согласно которому Москва будто соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.