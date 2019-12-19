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четверг, 19 декабря 2019 17:06

Российский журналист жестко высказался на счет Ракицкого

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Российский журналист жестко высказался на счет Ракицкого
Ярослав Ракицкий в января 2019 года стал игроком "Зенита", Фото. из открытых источников

Российский журналист Алексей Павлюченко высказал свое мнение по поводу выступлений за "Зенит" украинского защитника Ярослава Ракицкого.

"Команда стала чемпионом. Ракицкий внес свою лепту. Правда, у меня сложилось мнение, что" Зенит "покупал не надежны защитника, а плеймейкера. Ракицкому повезло, что Газпром еще расщедрился на приобретение опорного полузащитника Барриоса. Колумбиец летом съел на Кубке Америки самого Месси. Он настоящий питбуль, что выжигает опорную зону, как в лучшие годы Тимощук. При такой страховке Ракицкий мог сосредоточиться на своих радиоуправляемых передачах. Трижды забил со штрафных. Голы с прямыми конкурентами - "Локомотивом" и "Краснодаром" - оказались на вес со эта. Хотя во всех трех случаях ошибались вратаря. Что касается его оборонительных действий, остаюсь при своем мнении - Ракицкий посредственный игрок. И с возрастом его качества вряд ли станут лучше. Это только коньяк с годами становится лучше ", - цитирует Павлюченко" Чемпион "

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Ярослав Ракицкий 10 лет играл за "Шахтер". В января 2019 года перешел в "Зенит" за 10 млн евро. В первом своем сезоне в России стал чемпионом страны. После перехода в РПЛ перестал вызываться в сборную Украины. В ноябре официально завершил выступления за сборную.

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