Российский футболист стал лауретом премии "Золотой унитаз"

Кокорин сидел в тюрьме за хулиганство. Фото: Reuters

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин стал победителем номинации "посмешище", вручаемой в рамках "Золотого унитаза" — сатирической награды, которой награждаются худшие игроки итальянской Серии А за календарный год.

Российский нападающий занял первое место в номинации "Jolly", дословно переводящаяся как "посмешище" или "шут". Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо (22,02) и футболиста "Салернитаны" Симу (9,17%).

"Из 48 номинированных игроков, особое внимание удостоен Кокорин из "Фиорентины". Футболист, которого многие считают провалом. Российский футболист, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам "Фиорентины" лишь разочарование", — сказано на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.

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За два сезона в "Фиорентине" россиянин сыграл 8 матчей, в которых результативными действиями не отметился. Ранее он сидел в российской тюрьме.