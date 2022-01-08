Российский футболист стал лауретом премии "Золотой унитаз"

 
Ексклюзивы
1/5
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 810
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 2376
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
1 Просмотров: 1557
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Просмотров: 1044
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
Просмотров: 1413
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
Просмотров: 1764
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
2 Просмотров: 3681
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 3114
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 1188
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 558
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Кубок Африканских Наций снова сопровождался скандалами
Кубок Африканских Наций снова сопровождался скандалами
Украинский голкипер с изуродованным лицом дебютировал в НХЛ, чтобы стать легендой
Украинский голкипер с изуродованным лицом дебютировал в НХЛ, чтобы стать легендой
"Милан" победил команду Моуриньо
"Милан" победил команду Моуриньо
Президент украинского клуба забил красивый гол
Президент украинского клуба забил красивый гол
"Дженоа" не проигрывает второй матч подряд. Шевченко смог отобрать очки у экс-команды Де Дзерби
"Дженоа" не проигрывает второй матч подряд. Шевченко смог отобрать очки у экс-команды Де Дзерби
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4338
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3573
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2007
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3231
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1692
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
1 Просмотров: 306
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
суббота, 08 января 2022 19:48

Российский футболист стал лауретом премии "Золотой унитаз"

  Комментировать
Российский футболист стал лауретом премии &quot;Золотой унитаз&quot;
Кокорин сидел в тюрьме за хулиганство. Фото: Reuters

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин стал победителем номинации "посмешище", вручаемой в рамках "Золотого унитаза" — сатирической награды, которой награждаются худшие игроки итальянской Серии А за календарный год.

Российский нападающий занял первое место в номинации "Jolly", дословно переводящаяся как "посмешище" или "шут". Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо (22,02) и футболиста "Салернитаны" Симу (9,17%).

"Из 48 номинированных игроков, особое внимание удостоен Кокорин из "Фиорентины". Футболист, которого многие считают провалом. Российский футболист, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам "Фиорентины" лишь разочарование", — сказано на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский футболист отказывается переходить в клуб Шевченко

За два сезона в "Фиорентине" россиянин сыграл 8 матчей, в которых результативными действиями не отметился. Ранее он сидел в российской тюрьме.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российский футболист стал лауретом премии "Золотой унитаз"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Украинский голкипер с изуродованным лицом дебютировал в НХЛ, чтобы стать легендой

Самое читаемое
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
20
 8 Просмотров: 18650
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас 1 Просмотров: 8138
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом 2 Просмотров: 7371
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
7
 2 Просмотров: 6993
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика 16 Просмотров: 6354
Спорт
Кубок Африканских Наций снова сопровождался скандалами
Кубок Африканских Наций снова сопровождался скандалами
 Просмотров: 9
Миколенко дебютирует в Англии
Миколенко дебютирует в Англии Просмотров: 522
Украина выиграла первую медаль в биатлоне
Украина выиграла первую медаль в биатлоне
 Просмотров: 459
Джошуа не будет драться с Усиком в Киеве. Назвали причину
Джошуа не будет драться с Усиком в Киеве. Назвали причину Просмотров: 828
Украина не впечатлила а биатлонной смешанной эстафете
Украина не впечатлила а биатлонной смешанной эстафете Просмотров: 234
Больше всего комментируют
16
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика
8
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
5
Россия может прибегнуть к провокациям в Украине - Блинкен
5
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
5
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
Голосов: 194
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть