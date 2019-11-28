Российские спортсмены могут разбежаться в другие страны

Дмитрий Песков умолчал о попытках России дискредитировать информатора WADA Григория Родченкова

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложил отстранить Россию на четыре года от международных соревнований.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет о том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложил отстранить Россию на четыре года от международных соревнований. Об этом пишет vlasti.net

"Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи. Пока действительно мы с вами столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации ответственного комитета WADA. Они будут рассматриваться исполкомом, но это произойдет позже, в декабре. Давайте в данном случае сохраним трезвость оценок", – приводит слова Пескова РИА "Новости".

"Выступления российских спортсменов за другие страны? Это их выбор. У каждого спортсмена есть свой выбор, поэтому в зависимости от обстоятельств, конечно, никто их не может и не должен удерживать".

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9 декабря международное антидопинговое агентство собирается отстранить Россию на 4 года от международных соревнований за систематические манипуляции, связанные с употреблением допинга.