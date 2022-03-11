Российские оккупанты разбомбили стадион "Десны" в Чернигове

Российские оккупанты уничтожают инфраструктуру украинских городов.

В Очередной российские военные разбомбили домашнюю арену ФК "Десны" стадион имени Юрия Гагарина.

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"Уже в третий раз (!!!) москальские оккупанты обстреляли наиболее опасный в городе военный инфраструктурный объект – стадион нашей родной команды.

На фото последствия ночной авиабомбардировки. Но мы все сможем отстроить, станем только сильнее и лучше, а вам, "соседи", жить с этим всю жизнь. Победа по Правдой! Победа за Украиной", – написала пресс-служба "Десны".

Автор: ФК "Десна"

Автор: ФК "Десна"

Автор: ФК "Десна"

Автор: ФК "Десна"

Город Чернигов держит героическую оборону от русских оккупантов. По итогам первой части сезона "Десна" занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.