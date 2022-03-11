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пятница, 11 марта 2022 08:28

Футбольные фанаты из Дании приехали защищать Украину

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Футбольные фанаты из Дании приехали защищать Украину
Ультрас "Брондбю" в Киеве. Фото: twitter.com/Buckarobanza

Защищать Украину от вторжения Российской Федерации из-за границы приехали не только военные.

Помогают нашей стране отстаивать свою независимость и футбольные фанаты, сообщает Twitter BuckarooBanzai.

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В столицу Украины прибыли ультрас датского "Брондбю".

"Ультрас "Брондбю" появились в Киеве. Они будут помогать местным в борьбе с оккупантами", - говорится в сообщении.

Россия 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Детский тренер с Николаевщины посмертно получил звание Героя Украины.

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  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
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