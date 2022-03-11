Футбольные фанаты из Дании приехали защищать Украину

Ультрас "Брондбю" в Киеве. Фото: twitter.com/Buckarobanza

Защищать Украину от вторжения Российской Федерации из-за границы приехали не только военные.

Помогают нашей стране отстаивать свою независимость и футбольные фанаты, сообщает Twitter BuckarooBanzai.

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В столицу Украины прибыли ультрас датского "Брондбю".

"Ультрас "Брондбю" появились в Киеве. Они будут помогать местным в борьбе с оккупантами", - говорится в сообщении.

Ultrasi Brondby Kopenchaga pojawili się w Kijowie. Będą pomagać miejscowym z okupantami. pic.twitter.com/UGVInMyfv4 — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 10, 2022

Россия 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. Детский тренер с Николаевщины посмертно получил звание Героя Украины.