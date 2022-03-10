Детский тренер с Николаевщины посмертно получил звание Героя Украины

Детский тренер по футболу Юрий Блоха. Фото: УАФ

Звание Герой Украины и орден "Золотая Звезда" присвоено Юрию Игоревичу Блохе.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Младший лейтенант получил звание посмертно.

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Блоха был детским тренером по футболу, учителем физической культуры и допризывной подготовки Березнеговатского заведения общего среднего образования I-III ступеней Березнеговатского поселкового совета Николаевской области.

О смерти Юрия Игоревича сообщили 2 марта.

Детали гибели тренера не уточняются.

Россия 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.