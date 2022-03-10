Детский тренер с Николаевщины посмертно получил звание Героя Украины

Звание Герой Украины и орден "Золотая Звезда" присвоено Юрию Игоревичу Блохе.
Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.
Младший лейтенант получил звание посмертно.
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Блоха был детским тренером по футболу, учителем физической культуры и допризывной подготовки Березнеговатского заведения общего среднего образования I-III ступеней Березнеговатского поселкового совета Николаевской области.
О смерти Юрия Игоревича сообщили 2 марта.
Детали гибели тренера не уточняются.
Россия 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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