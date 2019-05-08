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среда, 08 мая 2019 15:52

Российские футболисты Кокорин и Мамаев признаны виновными

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Российские футболисты Кокорин и Мамаев признаны виновными
Кокорин считался сильнейшим нападающим сборной России

Сегодня российские футболисты полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин, а также его брат Кирилл Кокорин и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий узнают приговор.Об этом пишет "Трибуна".

Суд не изменил квалификацию дела. Кокорин и Мамаев признаны виновными и получат наказание, исходя из мер, предусмотренных статьей 213 "Хулиганство" и 115 "Нанесение легкого вреда здоровью".

Судом были рассмотрены 2 эпизода. Первый – драка с водителем Виталием Соловчуком, второй – с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить всех 4 подсудимых к реальным срокам.

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Ранее стало известно, что прокурор запросила для Кокорина 1,5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев.

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08
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