Российская чемпионка получила 3 года тюрьмы

Елизавета Трощенкова получили 3 года колонии за мошенничество

Чемпион России по конному спорту получила 3 года колонии.

Симоновский районный суд Москвы приговорил чемпиона России по конному спорту Елизавету Трощенкову к трем годам колонии по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По информации Telegram-канала Mash, спортсменка заняла у бизнес-партнера 3 млн рублей, не вернула вовремя и тот обратился в полицию. Трощенкова отдала долг, пока шло следствие, однако дело все равно дошло до суда, и тот приговорил ее к реальному тюремному заключению.

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В уголовном деле проходит и личный тренер Трощенковой - по совместительству ее муж. Дома пару ждет 3-летний сын. На данный момент девушка сидит в столичном СИЗО №6 Москвы.