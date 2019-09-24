России могут запретить участвовать в Кубке мира-2022

Россияне могут пропустить главный футбольный праздник из-за допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос о несоответствии РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) кодексу WADA. Все это может закончиться тем, что Россию опять не допустят к участию в Олимпиаде и даже к Кубку мира-2022 по футболу в Катаре.

WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии. Основаниями для такого решения является несоответствие между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019-го.

Британское издание The Telegraph, ссылаясь на свои источники, отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев и Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020. Всемирное антидопинговое агентство также считает, что таким образом Россия пыталась скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

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Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022-го. На турнире сыграют 32 команды.