Роналду похвастался Rolls-Royce за $314 тыс.

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии 36-летний Криштиану Роналду похвастался новой машиной.

Звездный португалец пополнил автопарк Rolls-Royce Ghost. Стоимость машины стартует от $ 314 тыс.

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"День принятия решения", - написал Роналду, комментируя фото рядом с автомобилем в Instagram.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020/21. На счету португальца пять забитых мячей.

С лета 2018-го Роналду выступает за "Ювентус". Криштиану планирует остаться в Турине еще не один сезон.

Роналду известный выступлениями за "Спортинг", "МЮ" и "Реал".