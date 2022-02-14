Роналду определился со своим будущим

Криштиану Роналду выиграл Евро со сборной Португалии Фото: Gettyimages.com

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии 37-летний Криштиану Роналду не думает о переходе в другой клуб.

Несмотря на плохие отношения с тренером Ральфом Рангником, звездный португалец не намерен покидать "МЮ", сообщает As.

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Роналду доволен жизнью в Манчестере, ему и его семье нравится в Англии, потому Криштиану не планирует менять команду перед следующим сезоном.

Криштиану Роналду выступает за МЮ с лета 2021 года. Его контракт действует до лета 2023 года. Португалец также известен своими выступлениями за "Реал", "Ювентус" и "Спортинг".

В текущем сезоне манкунианцы уходят на пятом месте.