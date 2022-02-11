Два Криштиану Роналду будут выступать за "Ман Юнайтед"

Автор: Instagram.com/georginagio

11-летний Криштиану Роналду-младший будет играть за детскую команду "Манчестер Юнайтед".

Сын Криштиану Роналду носит такое же имя, как и его легендарный отец.

Фотографию с подписанием контракта с "МЮ" Роналду-младшего опубликовала Джорджина Родригес - девушка футболиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду не забил пенальти. "Ман Юнайтед" позорно вылетел из Кубка Англии

"Вместе к нашим мечтам. Мама любит тебя", - подписала фотографию в Instagram Джорджина.

Роналду-младший будет выступать в академии "МЮ" среди своих сверстников под №7 - как и отец.

До того, как перейти в "Манчестер Юнайтед", Роналду выступал за итальянский "Ювентус". В академии этого же клуба занимался и Роналду-младший.

Криштиану Роналду-младший - старший сын футболиста, родившийся 17 июля 2010 года. Но кто его мать, точно не известно. Также у футболиста близнецы Мэтью и Ева от суррогатной матери. Они родились 8 июня 2017 года. 12 ноября 2017-го Джорджина Родригес родила дочь Алану Мартину. А в октябре 2021 года пара заявила, что ожидает двойню.