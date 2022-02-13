Роналду плюнул на партнера по команде после очередной неудачной игры

Криштиану Роналду плюнул в сторону Энтони Эланги после ничьей "Манчестер Юнайтед" с "Саутгемптоном" в субботу, 12 февраля.

На кадрах с BT Sport видно, как слюна игрока сборной Португалии случайно попала на футболку его одноклубника, сообщает Daily Express.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два Криштиану Роналду будут выступать за "Ман Юнайтед"

После игры игроки "Юнайтед" выглядели удрученными.

А плевок Роналду в сторону Эланги еще и попал на видео. На кадрах видно, как форвард плюется, но ветер подхватывает слюну в воздухе, и она оказывается на футболке его партнера по команде.

Автор: скриншот twitter.com/DExpress_Sport Криштиану Роналду и Энтони Эланга

"Манчестер Юнайтед" и "Саутгемтон" сыграли вничью 1:1. В турнирной таблице манкунианцы занимают пятое место, набрав 40 очков. Роналду еще не забивал в этом году. Безголевая серия форварда составляет 6 игр подряд. Такого в карьере португальца не было с 2009 года.