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понедельник, 14 февраля 2022 07:11

Роналду плюнул на партнера по команде после очередной неудачной игры

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Криштиану Роналду плюнул в сторону Энтони Эланги после ничьей "Манчестер Юнайтед" с "Саутгемптоном" в субботу, 12 февраля.

На кадрах с BT Sport видно, как слюна игрока сборной Португалии случайно попала на футболку его одноклубника, сообщает Daily Express.

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После игры игроки "Юнайтед" выглядели удрученными.

А плевок Роналду в сторону Эланги еще и попал на видео. На кадрах видно, как форвард плюется, но ветер подхватывает слюну в воздухе, и она оказывается на футболке его партнера по команде.

Автор: скриншот twitter.com/DExpress_Sport
  Криштиану Роналду и Энтони Эланга
Криштиану Роналду и Энтони Эланга

"Манчестер Юнайтед" и "Саутгемтон" сыграли вничью 1:1. В турнирной таблице манкунианцы занимают пятое место, набрав 40 очков.

Роналду еще не забивал в этом году. Безголевая серия форварда составляет 6 игр подряд. Такого в карьере португальца не было с 2009 года.

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