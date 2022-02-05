Роналду не забил пенальти. "Ман Юнайтед" позорно вылетел из Кубка Англии

Криштиану Роналду второй раз защищает цвета "МЮ". Фото: Getty Images

"Манчестер Юнайтед" вылетел из Кубка Англии.

В рамках 1/16 финала турнира манкунианцы уступил "Мидлсбро" в серии пенальти.

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На 20 мин. Криштиану Роналду не забил пенальти. В середине первого тайма Джейдон Санчо открыл счет. На 64-й мин. "Мидлсбро" восстановил паритет.

Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1 и победителя определяла серия послематчевых пенальти.

Первые свои семь ударов обе команды реализовали. "МЮ" подвел шведский форвард 19-летний Антони Эланга.

В чемпионате Англии МЮ занимает четвертое место и отстает от лидера МС на 19 очков. Следующую игру манкунианцы проведут 8 февраля против "Бернли". В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет против мадридского "Атлетико" на стадии 1/8 финала. "Мидлсбро" выступает во втором по силе дивизионе Англии.