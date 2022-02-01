Футбольная Англия в шоке. Игрока "Ман Юнайтед" подозревают в нападении на свою девушку

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" попал в серьезный скандал.

Девушка футболиста манкуниацев Мэйсона Гринвуда заявила, что он избил ее.

После этого "МЮ" отстранил игрока от тренировок и игр, а также убрал с официального сайта всю возможную экипировку, которую можно было приобрести с его фамилией.

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Британская полиция арестовала Гринвуда по подозрению в изнасиловании и нападении на женщину после опубликованных в соцсетях фотографий.

Было объявлено, что Мэйсон останется под стражей для допроса, сообщает BBC.

Отмечается, что футболист пока не ответил на обвинения.

Автор: instagram.com/hasrobson Харриет Робсон, девушка Мэйсона Гринвуда, показала, как футболист ее бьет

Автор: instagram.com/hasrobson Харриет Робсон, девушка Мэйсона Гринвуда, показала, как футболист ее бьет

20-летний Мэйсон Гринвуд является воспитанником академии "Манчестер Юнайтед". Дебютировал за основную команду в 2019 году. Гринвуд является самым молодым игроком "МЮ", сыгравшим за команду в Лиге чемпионов. Играет за национальную сборную Англии.