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вторник, 01 февраля 2022 07:12

Футбольная Англия в шоке. Игрока "Ман Юнайтед" подозревают в нападении на свою девушку

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Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" попал в серьезный скандал.

Девушка футболиста манкуниацев Мэйсона Гринвуда заявила, что он избил ее.

После этого "МЮ" отстранил игрока от тренировок и игр, а также убрал с официального сайта всю возможную экипировку, которую можно было приобрести с его фамилией.

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Британская полиция арестовала Гринвуда по подозрению в изнасиловании и нападении на женщину после опубликованных в соцсетях фотографий.

Было объявлено, что Мэйсон останется под стражей для допроса, сообщает BBC.

Отмечается, что футболист пока не ответил на обвинения.

Автор: instagram.com/hasrobson
  Харриет Робсон, девушка Мэйсона Гринвуда, показала, как футболист ее бьет
Харриет Робсон, девушка Мэйсона Гринвуда, показала, как футболист ее бьет
Автор: instagram.com/hasrobson
  Харриет Робсон, девушка Мэйсона Гринвуда, показала, как футболист ее бьет
Харриет Робсон, девушка Мэйсона Гринвуда, показала, как футболист ее бьет

20-летний Мэйсон Гринвуд является воспитанником академии "Манчестер Юнайтед". Дебютировал за основную команду в 2019 году.

Гринвуд является самым молодым игроком "МЮ", сыгравшим за команду в Лиге чемпионов. Играет за национальную сборную Англии.

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