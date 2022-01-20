Бросил куртку и не сел на скамью запасных: Роналду удивил своим поведением после замены

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал в скандал после матча АПЛ с "Брентфордом".

Команда португальца накануне выиграла на выезде со счетом 3:1, однако вся футбольная общественность говорит о поведении звездного футболиста.

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Роналду был очень недоволен своей заменой на 71 минуте. Криштиану даже не захотел садиться на скамейку запасных, а когда ему принесли куртку, он бросил ее на лестницу.

При этом форвард спросил главного тренера "МЮ" Ральфа Рангника: "Почему я? Почему ты меня заменил?".

"Я сказал, что должен принять решение для команды, для клуба. Возможно, через несколько лет, когда он станет тренером, он поймет", - цитирует ответ наставника Mirror.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sky Sports (@skysports)

Бывший футболист "Челси" Энди Таунсенд был удивлен таким поведением Криштиану.

"Я удивлен действиями Роналду, я действительно удивлен. Я думаю, что он должен быть лучше. Рангник обязан разобраться с этим после игры", - цитирует Таунсенда talkSPORT.

Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года. Однако в последнее время возникает все больше слухов, что он скоро покинет английский клуб. В турнирной таблице АПЛ "МЮ" занимает седьмое место, отставая от зоны Лиги чемпионов всего на два очка.