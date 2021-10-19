Роналду нашел звездного тренера для "Манчестер Юнайтед"

Зинедин Зидан выиграл для "Реала" 3 Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Форвард сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" 36-летний Криштиану Роналду хочет, чтобы манкунианцев тренировал Зинедин Зидан.

Представители "МЮ" уже контактировали с Зиданом о возможности возглавить "красных дьяволов", сообщает El Chiringuito.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду близок к оправданию по делу об изнасиловании

Кандидатуру француза предложил Роналду, работавший с Зиданом в "Реале" четыре года.

Действующий наставник "Ман Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер пока в неопределенной позиции из-за последних результатов подопечных.

Зинедин Зидан находится без работы после ухода из "Реала" в мае. В текущем сезоне "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице. 20 ноября "красные дьяволы" будут играть против "Аталанты" в рамках ЛЧ.