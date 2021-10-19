Зидан назвал своего фаворита на "Золотой мяч"

Бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что "Золотой мяч-2021" должен получить форвард сборной Франции 33-летний Карим Бензема.
Наставник работал с форвардом шесть сезонов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фергюсон назвал фаворита "Золотого мяча"
"Карим сейчас на космическом уровне. Я бы отдал ему "Золотой мяч" - он заслуживает награду. Карим невероятный игрок, было честью тренировать его. Он умеет на поле делать все. Демонстрирует высокий уровень. Надеюсь, он будет вознагражден "Золотым мячом", - сказал Зидан в комментарии Marca.
Карим Бензема с 2009 года выступает за "Реал". В прошлом сезоне не получил ни одного трофея.
Прошлогодним обладателем "Золотого мяча" стал форвард "Баварии" Роберт Левандовски.
Церемония награждения "Золотым мячом" состоится 29 ноября в Париже.
Комментарии