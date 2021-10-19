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вторник, 19 октября 2021 11:27

Зидан назвал своего фаворита на "Золотой мяч"

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Зидан назвал своего фаворита на &quot;Золотой мяч&quot;
Карим Бензема выступает за "Реал" более десяти лет Фото: Reuters

Бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что "Золотой мяч-2021" должен получить форвард сборной Франции 33-летний Карим Бензема.

Наставник работал с форвардом шесть сезонов.

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"Карим сейчас на космическом уровне. Я бы отдал ему "Золотой мяч" - он заслуживает награду. Карим невероятный игрок, было честью тренировать его. Он умеет на поле делать все. Демонстрирует высокий уровень. Надеюсь, он будет вознагражден "Золотым мячом", - сказал Зидан в комментарии Marca.

Карим Бензема с 2009 года выступает за "Реал". В прошлом сезоне не получил ни одного трофея.

Прошлогодним обладателем "Золотого мяча" стал форвард "Баварии" Роберт Левандовски.

Церемония награждения "Золотым мячом" состоится 29 ноября в Париже.

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