Криштиану Роналду выступал за "Ювентус" три года. Фото: Gettyimages.com

Форвард сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" 36-летний Криштиану Роналду близок к оправданию по делу об изнасиловании.

Ассистент федерального судьи в Неваде Дэниэл Альбрегтс пришел к выводу о необходимости отклонить запрос о рассмотрении дела против нападающего "Манчестер Юнайтед", сообщает AP News.

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Судья считает, что адвокат Марк Стовал, который обвиняет Роналду в изнасиловании Кетрин Майорги, завладел доказательствами против футболиста, получив доступ к частным переговоров между Роналду и его юристами. Свои выводы Альбгретс перенаправит федеральному судье Дженнифер Дорси. Пока неизвестно, когда Дорси рассмотрит их.

Осенью 2018 года Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м Майорга заключила соглашение о неразглашении с юристами португальца, за что получила $375 тыс., но через восемь лет снова рассказала о ситуации, заставив полицию возобновить дело. Роналду летом 2021-го сменил клуб. Нападающий перебрался из "Ювентуса" в "МЮ".