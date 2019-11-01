Роналду феерит за "Ювентус" в детской лиге

Криштиану-младший идет дорогой своего отца. Фото: с отрытых источников

Сын форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отлично выступает за команду своей возрастной категории.

В 28 матчах за "бьянконери" Ю-9 Криштиану Роналду-младший забил 58 голов и сделал 18 голевых передач, сообщает "sport.ua".

Криштиану-младший начинал заниматься футболом в Академии "Реала", но после перехода отца в "Ювентус" тоже сменил команду.

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Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 году с мадридского "Реала", за который сыграл 9 лет. 34-летний игрок является пятикратным обладателем "Золотого мяча"