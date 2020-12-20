Роналду догнал Левандовского по количеству забитых мячей

Криштиано Роналду является реордсменом сборной по количеству забитых мячей. Фото Рейтер

35-летний португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, отметившийся дублем в матче 13-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (4:0), имеет все шансы стать лучшим бомбардиром топ-5 европейских чемпионатов в 2020 календарном году, отмечает Squwka.

Благодаря дублю, оформленному во встрече с "Пармой", португалец сравнялся с 32-летним польским форвардом мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовским по количеству забитых мячей в 2020 году среди игроков топ-5 европейских чемпионатов, который был лидером по этому показателю. У обоих игроков теперь по 32 гола. При этом "Бавария" уже провела свой последний матч в этом году, в то время как "Ювентусу" ещё предстоит домашняя встреча 14-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" 22 декабря.

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В текущем сезоне Криштиану Роналду провёл 13 встреч за туринский "Ювентус", в которых отметился 16 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Его коллега по амплуа из мюнхенской "Баварии" за 18 встреч сезона-2020/2021 забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.