Романчук одержал вторую победу на чемпионате Европы по плаванию

Михаил Романчук удачно выступает в Венгрии. Фото: REUTERS

Украинский пловец 24-летний Михаил Романчук получил второе "золото" на чемпионате Европы по плаванию.

Романчук победил на дистанции 800 метров вольным стилем с результатом 7.42,61.

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На втором и третьем месте расположились итальянцы Грегорио Пальтриньери и Габриэле Детти.

Еще один представитель Украины Сергей Фролов финишировал на восьмом месте.

Для украинца это четвертая победа в карьере на чемпионатах Европы.

На турнире в Будапеште Романчук получил уже вторую победу. Ранее Михаил победил на дистанции 1500 метров.

Чемпионат Европы по водным видам спорта происходит в Венгрии с 10 по 23 мая. Михаил Романчук - украинский пловец, чемпион Европы -2018, серебряный призер чемпионата мира -2017, медалист юношеских олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы по плаванию. Установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилем.